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27 Aralık 2016 18:46

Markette yaralama şüphelisi ikiz kardeşlere adli kontrol

Markette yaralama şüphelisi ikiz kardeşlere adli kontrol

27 Aralık 2016 18:46

Samsun’da bir markette çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı ve falçatalı kavgada 3 kişinin hastanelik olmasıyla ilgili gözaltına alınan market çalışanı ile ikiz kardeşi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir markette dün akşam saat 20.15’te meydana gelen olayda, market çalışanları ile müşteriler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu müşterilerden R.Ö. (42), oğlu S.Ö. (17) ve damadı A.D. (35) çeşitli yerlerinden bıçak ve falçata ile yaralanmıştı.
Olayla ilgili market çalışanı M.K.S. (25) ile yanına ziyarete gelen ikiz kardeşi A.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda M.S.’nin de elinden yaralandığı öğrenildi. Polisteki sorguları tamamlanan ikiz kardeşler bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K.S. ve A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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