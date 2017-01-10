Marketten gıda maddesi hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun’da bir marketten çeşitli gıda maddesi çaldıkları iddia edilen 2 genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi gittikleri marketten 2 teneke ayçiçek yağı, bebek maması ve çeşitli gıda maddelerini çaldıkları iddia edilen Ü.G. ve R.Y. kaçtılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili 2 genci yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan Ü.G. ve R.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.