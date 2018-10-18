Marketten hırsızlık iddiasına gözaltı

Samsun'da bir marketten hırsızlık yapılması olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheliden 1'i güvenlik görevlisini oyalarken, 2 şahıs da içki ve çocuk bezi ile kağıt havlu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından olayın tespit edilmesi üzerine polise haber verildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili hırsızlık yapanın yanındaki arkadaşı E.K.'yi (18) gözaltına aldı. Denizevleri Polis Merkezine teslim edilen E.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Söz konusu olayla ilgisi bulunan T.K.'nin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.