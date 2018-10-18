Marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen karı-koca gözaltına alındı

Samsun'da bir marketten içki, bebek bezi ve havlu çaldıkları iddia edilen karı-koca, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 1'i kadın 2 kişi, içki, bebek bezi ve havlu çalarak marketten ayrıldı. Market çalışanları ürünlerin bulunduğu rafların boş olduğunu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve hırsızlık olayının farkına vardı. Hırsızların 649 lira değerinde 3 şişe içki, 100 lira değerince bebek bezi ve 20 lira değerince havlu çaldıkları tespit edildi. Olay daha sonra polis ekiplerine bildirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak olayla ilgili C.A. (51) ve karısı S.A.'yı (46) yakalayarak gözaltına aldı. Karı-koca, Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen C.A. ve S.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.