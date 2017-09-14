Masaj salonunda fuhuş yaptırmaktan cezası bulunan kadın tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde masaj salonu sahibi olduğu öğrenilen F.K. adlı kadın masaj salonunda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yargılandığı mahkemeler tarafından “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve fuhşa yer temin etmek” suçlarından toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından bugün yakalanan F.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. F.K. adli işlemlerin andından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

F.K.’nin eşinin de aynı suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.