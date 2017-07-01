Maskot Çakır Samulaş’ta

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın resmi maskotu Çakır, olimpiyat döneminde acil çağrı üssü olarak kullanılacak Samulaş Operasyon Merkezini ziyaret etti.

18-30 Temmuz tarihleri ararsında Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenecek Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın tanıtım etkinlikleri sürüyor. Deaflympıcs 2017 resmi maskotu Çakır, tanıtım etkinlikleri kapsamında Samulaş Operasyon Merkezini gezdi. Maskot Çakır, son teknoloji ile donatılan üsteki çalışanlarla selamlaştı, operasyon kontrol odasını inceledi, vatman koltuğuna geçti.

Merkez, Deaflympics 2017 döneminde acil çağrı merkezi olarak engelli sporculara destek verecek. Engelli sporcular kendilerine verilen kısa kodlarla ulaşım, sağlık ve güvenlik sıkıntılarında acil çağrı merkezine en hızlı sürede ulaşabilecek.