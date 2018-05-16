Meclisten 195 milyonluk krediye onay

Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, “Bu borçlanmaların karşılığı kuruşuna kadar var” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Komisyonlardan meclise havale edilen 24 madde meclis üyelerinin oyları ile karara bağlandı. Toplam 195 milyon TL ek borçlanmayı kullanma yetkisi veren 6 madde ise oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı.

Borçlanan paraları kuruşuna kadar hizmetlerde kullandıklarının altını çizen Turan Çakır, “Mevcut bütçe yetmediği için borçlanıyoruz, bankadan kredi kullanıyoruz. Bütçeden kullanılan paralar boşa kullanılmıyor. Şehir dışından gelen iş ortakları da söylüyor. Samsun’da alt yapı sorunu büyük oranda giderildi. Yaşanabilir şehirler sıralamasında ilk 12’de bulunuyoruz. Bunu artık şehir ekonomisine katkı verecek hale getirmemiz lazım. Şehrin her noktasında turizme yönelik yatırımlar devam ediyor. Alt yapı ve tanıtım yatırımlarımız da devam ediyor. Bütçeniz de çok sağlıklı olmayınca bunları borçlanarak hallediyorsunuz. Bu borçlanmalarımızın karşılığı var. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu borçlanmanın karşılığı kuruşuna kadar var. Bu paraların nasıl harcandığına herkes şahit. Zaman zaman eksiklikler muhakkak oluyordur ama iyi yönler daha iyi basıyordur” diye konuştu.

Halisdemir veren Bülbül’ün isimleri Samsun’da yaşayacak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde bu ay da şehitler unutulmadı. 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in yanı sıra son zamanlarda şehit olan Samsunlu askerlerin isimleri cadde ve sokaklara verildi. Bu kapsamda Bafra Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki üst geçidin adı ‘Şehit Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan’, Vezirköprü Esentepe Mahallesi’ndeki Fatih Caddesi’nin adı ‘Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi’, İlkadım Bahçelievler Mahallesi’ndeki Aydın Sokak’ın adının da Şehit Eren Bülbül Sokak olarak değiştirilmesi maddesi oy birliği ile kabul edilerek meclisten geçirildi.