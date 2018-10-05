Medicana'ya taziye

Fikret Hacıosman'ın, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonucu Türkiye'deki tüm Medicana Hastanelerinde anma törenleri düzenlendi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ve Yardımcıları Dr. Cengiz Türkmen, Uzm. Dr. Alaittin Domaç; Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Baş sağlığı dileğinde bulunan Muhammet Ali Oruç ve beraberindeki heyet bu elim hadiseden duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ve Hastane Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, İl Sağlık Müdürü ve beraberindeki heyetin taziye ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.