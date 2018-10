Melek yüzlü milliler Atakum'da

Down Sendromlular Futsal Milli Takımını Atakum Down Kafede misafir eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Melek yüzlü millilerimiz, İtalya'dan şampiyonlukla dönecek” dedi.

Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde kamp yapan Down Sendromlular Futsal Türkiye Milli Takımıyla Atakum Down Kafede düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, melek yüzlülere fırsat verildiğinde yapabileceklerinin sınırı olmadığını ifade etti.

Down Sendromlu Milli Takım futbolcularıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak tüm dezavantajlı gruplarla yakın bir iletişim halindeyiz. Onların problemlerini çözmek, sosyal hayata, istihdama kazandırmak için önemli projeler sürdürüyoruz. Şu anda bulunduğumuz Down Kafe de bu projelerimizden biri. Burada garsonluk eğitimi alan melek yüzlülerimiz, belediye tesislerimiz başta olmak üzere, ilçemizdeki çeşitli işletmelerde işbaşı yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Bu anlamda down sendromlu gençlere fırsat verildiğinde yapamayacakları hiçbir şey olmadığını görüyoruz” diye konuştu.

Avrupa şampiyonası İtalya'da

12 kişiden oluşan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı futbolcularıyla tek tek ilgilenerek şampiyonluk sözü alan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Geçmişte sosyal hayattan soyutlanarak hiçbir aktiviteyle ilgilenmeyen down sendromlu yavrularımız, geldiğimiz noktada çalışarak para kazanan, sosyal aktivitelerde bulunan, hatta milli takım sporcusu olabilecek duruma geldiler. Türkiye artık eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hassasiyet gösterdiği dezavantajlı gruplar, artık hayatın her alanında başarılı işlere imza atıyorlar. Bu anlamda Down Sendromlu Futsal Türkiye Milli Takımına, 12-16 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Terme kentinde gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Milli Takım Genel Koordinatörü Cem Arslan, Teknik Direktör Mustafa Demirbağ, yardımcı antrenörler ve futbolcuların katılımıyla gerçekleşen kahvaltı buluşmasının ardından, melek yüzlü millilere Türk Bayrağı hediye etti.