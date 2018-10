Melek yüzlüler iş başı yapıyor

6 aylık kursu tamamlayan 21 yaşındaki melek yüzlü Asude Kaşıkçı, yeni iş yerine Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yla birlikte gitti. Asude, ilk servisini de Başkan Taşçı'ya yaptı.

Karadeniz Bölgesi'nde bir ilke imza atarak, Atakum Down Kafe projesini hayata geçiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu önemli projenin ardından da melek yüzlülerin meslek sahibi olması için düğmeye basmıştı. 6 ay süren meslek edindirme kursuna katılan down sendromlu gençler, kursu başarıyla tamamlamalarının ardından yeni işlerinde çalışmaya başladı. Atakum İlçesinde bulunan Sasa Kafe'de işe başlayan 21 yaşındaki melek yüzlü Asude Kaşıkçı'yı yeni iş yerine, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı götürdü.

“Bu mutluluk her şeye bedel”

Çalışacak ve ev ekonomisine katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşayan melek yüzlü Asude'nin, heyecanına ortak olmak istediğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gerçekleştirdiğimiz meslek edindirme kurslarına katılarak, 6 ay boyunca eğitim alan down sendromlu gençlerimiz, kursu tamamlamalarının ardından kısa sürede iş bulmaya ve çalışmaya başladı. Bu gençlerimizden birisi olan Asude Kaşıkçı'yı, ilk iş gününde yalnız bırakmak istemedim. Atakum Down Kafe'den alarak, yeni iş yerine kendim teslim ettim. Heyecanı, mutluluğu karşısında, ne kadar önemli bir projeye imza attığımızı bir kez daha anladım. Down sendromlu gençlerimize inandığınızda, fırsat verdiğinizde neler yapabileceklerinin en büyük kanıtını hep birlikte yaşıyoruz. Atakum Belediyesi olarak melek yüzlülerimizin yanında olmaya, destek vermeye ve farklı kurslarla istihdama edilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Down sendromlu gençlerimizin istihdama kazandırılması için verdiğimiz bu mücadeleye destek olarak, melek yüzlülerimize kapılarını açan ve işveren işletmelere teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Taşçı'ya teşekkür

Büyük bir heyecan içerisinde çalışmaya başlayan melek yüzlü Asude, ilk iş gününde, ilk servisini de Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve eşi Fatma Taşçı'ya yaptı. Kızlarının ilk iş gününde yaşadığı heyecana ortak olan anne Ayşe Kaşıkçı ve baba Nazmi Kaşçıkçı, duygusal anlar yaşadı. Başkan Taşçı'nın çok önemli bir projeye imza attığını söyleyen Asude Kaşıkçı'nın annesi Ayşe Kaşıkçı, “Kızımın en büyük hayali çalışmaktı. Sosyal hayatın içerisinde yer almak isteyen yavrumuzun, böyle bir imkanı elde etmesinde, en büyük pay, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nındır. Kendisine hem ailemiz hem de tüm down sendromlu çocukların aileleri adına teşekkür ediyoruz. Bugün kızımızın ilk iş gününde yanında olmak, onun bu mutluluğunu görmek bizleri hem duygulandırdı hem de çok mutlu etti” diye konuştu.

“Takipte olacağım”

Down sendromlu gençlerin istihdama kazandırılması, sosyal ve kültürel hayat içerisindeki hak ettiği yeri alması için hiçbir sorumluluktan kaçınmayacaklarını kaydeden Başkan Taşçı, melek yüzlü Asude ile birlikte farklı işletmelerde çalışmaya başlayan down sendromlu gençleri, çalıştıkları yerlerde sürekli ziyaret edeceklerini ve takip halinde olacaklarını belirtti. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Sasa Kafe yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür edip, Asude ve ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.