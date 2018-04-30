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30 Nisan 2018 17:41

Melih Yılmaz Samsun’un ve milli takımın gururu oldu

Yunanistan’da düzenlenen Uluslararası Açık Dünya Başkanlık Kupası’nda Türk Milli Takımını temsil eden Samsunlu Melih Yılmaz, genç erkekler kategorisinde ikinci olarak hem Samsun’un hem de Türkiye’nin gururu oldu.

Melih Yılmaz Samsun’un ve milli takımın gururu oldu

30 Nisan 2018 17:41


25-29 Nisan tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Ano Liosia Olympic Indoor Hall’da yarıştığı 3. WT President’s Cup 2018 / Uluslararası Açık Dünya Başkanlık Kupasında Türk Milli Takımını temsil eden Samsun Polisgücü sporcusu 16 yaşındaki Melih Yılmaz, 78 kiloda genç erkekler kategorisinde ikinci oldu. Milli tekvandocu Melih Yılmaz, memleketi Samsun’a döndü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosunda görevli polis memuru olan babası Sabri Yılmaz, annesi ve kardeşleri tarafından Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sevinçle karşılanan Melih Yılmaz, mutluluğunu ailesi ile paylaştı.




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