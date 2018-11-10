Meme kanseri 20'li yaşlara indi

Dr. Ayfer Kamalı Polat, 25 yaşında meme kanseri vakalarıyla da karşılaştıklarını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin bu yıl 7'ncisini düzenlediği meme kanseri farkındalık eğitiminde konuşan Doç. Dr. Ayfer Kamalı Polat, meme kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Meme kanseri konusunda toplumda bilinç düzeyinin arttığını dile getiren Doç. Dr. Ayfer Kamalı Polat, bilincin artmasına paralel olarak erken tanı oranının da arttığını ifade etti. Polat, bilinç düzeyinin artmasıyla ve erken tanı sayesinde hastaların tedavi imkanına kavuştuğunu söyledi.

"Erken tanı tedavi için önemli"

Meme kanseri konusunda toplumda farkındalığın her geçen gün arttığını belirten Doç. Dr. Ayfer Kamalı Polat, "Bu anlamda hastalar da bilinçli bir şekilde düzenli aralıklarla kendilerini kontrol ediyorlar ve düzenli klinik kontrollerine devam ediyorlar. Erken tanıda kişinin kendisini muayenesi ve hekimle işbirliği içinde kontrollerini sürdürmesi önemli. Bu kontrollerde herkes için yaş ve mevcut risk durumu da göz önünde bulundurularak uygun radyolojik görüntüleme yöntemleri ve uygun takip planı oluşturulabiliyor. Meme kanseri konusunda çeşitli kuruluşların yaptığı farkındalık etkinlikleri var. Biz de hekimler olarak bu konuda toplum bilincini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 7'ncisini düzenlediğimiz farkındalık etkinliğinde öğrencilerimize bir kez daha danışmanlık yapmaktan mutluyum. Onların bu konudaki hassasiyeti ve yaptıkları bu gönüllü sosyal çalışmalar gurur verici. Toplumda meme kanseri konusunda bilinç arttığında erken tanı oranı da artıyor. Şu bir gerçek ki meme kanseri, tüm dünyada artan sıklıkla önemli bir sağlık sorunu olarak gündemimizde yer alıyor. Erken yaşta meme kanseri vakalarıyla da karşılaşıyoruz. Meme kanserinde 40 yaş üstünü risk grubunda olarak değerlendirmekle beraber 30 yaş altında, 25 yaşta da tanı alan hastalarımız var. Erken tanı oranın artması tedavide başarı oranını da artırıyor" dedi.