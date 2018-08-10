Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Dr. Sedat Ocak tarafından Samsun Ormanlık Fidanlık Müdürlüğünde "Meme Kanseri" konulu sağlık semineri verildi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilen sağlık konferansları kapsamında Samsun Ormanlık Fidanlık Müdürlüğü idari amirleri ve personeline “Meme Kanseri” konusunda seminer verildi. Büyük Anadolu Hastanesi Dr. Sedat Ocak tarafından gerçekleşen seminerde Meme Kanseri nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi süreci nasıl gelişir gibi sorular yanıt buldu.

Samsun Ormanlık Fidanlık Müdürlüğünde yoğun bir katılım ile düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, “Hastanemiz alanında uzman ve akademik kadrosu ile birlikte sadece Samsun ve ilçeleri değil, komşu il ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Gösterdiğiniz ilgi ve alaka için sizlere teşekkür ediyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan düzenlemelerle kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırıldığının açıklaması ile birlikte Onkolojik Cerrahi Merkezimiz, kanser tedavisinde fark ücreti almadan uzman ve akademik kadrosu ile hizmet veriyor” dedi.

Katılımcılar tarafından gelen sorularda cevap veren Opr. Dr. Sedat Ocak, erken teşhisin öneminden söz etti. Hastane olarak meme kanseri konusunda hassasiyetle durduğunu hastanenin Çiftlik ve Meydan Şubelerinde farkındalık oluşturulması açısından önemli çalışmalara imza atıldığını belirterek şunları söyledi:

“Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin her yıl dünya da milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu hastalıkta da erken teşhisinin tedavi sürecinde çok önemli rol oynuyor. Kadınların kendi kendine meme muayenesine 20 yaşından sonra başlaması gerekiyor. Meme veya koltuk altında kitle ele gelmesi, memenin boyutunda veya şeklinde değişiklik olması, meme başından akıntı gelmesi, memenin veya meme başının derisinde renk değişikliği olması ya da özellik değiştirmesi gibi durumlarda kanser olmasa da gerçek nedeninin bir sağlık kuruluşu tarafından araştırılması gerekiyor.”