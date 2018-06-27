MEMGE 3. dönem kursu açılıyor

dönem protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından AB hibe destekli projeler arasında en başarılı proje olarak birinci seçilen MEMGE aşçılık kursu yeniden açılıyor. İlkadım Belediyesi ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında, İŞKUR, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği(ESOB), Samsun Muhtarlar Dernek Başkanlığı destekleriyle, 2018-2019 yılı 3’üncü dönem MEMGE kursunun protokolü İlkadım Belediyesi İlkadım Hizmet Binasında İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı tarafından imzalandı. İmza törenine ayrıca Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen Şahin, Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç, MEMGE proje sorumlusu Elmas Odabaş ve MEMGE Kursu Eğitmenleri katıldı.

İmza töreni öncesi sağladığı destek için Başkan Erdoğan Tok’a teşekkür eden İsmail Balcı, Samsun’un markası haline gelen MEMGE’nin istihdam garantili kurs olduğunu söyledi.

“En büyük gayemiz istihdam oluşturmak”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, "Belediye olarak gençlerimizin istihdam edilmelerine yönelik projelere çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl MEMGE Projesi ile güzel bir ortamda gerçekleştirdiğimiz eğitimler ulusal çapta büyük bir başarı getirdi. Bu başarıyı devam ettirerek hizmet sektöründe görev alacak seçkin elemanlar yetiştirmek için bu yılda Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar, Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun’da hızla gelişen hizmet sektörünün kalifiye elemanları MEMGE kursumuzdan yetişiyor ve gençlerimizin kursumuza olan ilgisi hızla artıyor. Sadece 1 dönem olarak planladığımız kursumuzun 3’üncü dönemi için protokolümüzü gerçekleştirirken MEMGE kursu artık bir marka ve sektörde bir dinamik haline gelmiştir. MEMGE 2018-2019 eğitim yılında başta eğitmenlerimiz olmak üzere kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese başarılar dileyerek teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası 2018-2019 yılı 3’üncü dönem MEMGE kursunun protokolü imzalandı.