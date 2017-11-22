“MEMGE” birçok şehre örnek oldu

Başkan Tok, buradan mezun olup sektörde istihdam olan kursiyerleri çalışırken gördüğünde çok mutlu olduğunu söyledi. Projeyi yürüten Lokantacılar Odası Başkanı İsmail Balcı’ya teşekkür eden Erdoğan Tok, belediye olarak gençlerin istihdam edilmelerine yönelik projelere çok önem verdiklerini ifade etti. Tok, “Aşçılık kursumuz istihdam garantilidir. Burada profesyonel eğitmenler gözetiminde eğitim alan kursiyerler başarıyı yakalamak için büyük emek ortaya koyuyorlar. Burada ciddi emek var. Eğitimlerini tamamlamak için gayret gösteren kursiyerler önemli aşamalardan geçiyor. Burası, aşçıların, pastacıların ve servis elamanlarının yetiştirildiği bir okuldur. Buradan mezun olanlardan kimisi esnaf olarak, kimisi aşçı, usta ve ustabaşı olarak sektörde istihdam hayatında yerini alıyor” dedi.

Geçen sene, İlkadım Belediyesi ve projenin başvuru sahibi olan Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında düzenlenen aşçılık kursundan 78 kişi mezun olmuştu.