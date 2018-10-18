Menopoz kaçınılmaz ama etkilerini hafifletmek mümkün

Dr. Gökhan Öcal, “Menopoz kaçınılmazdır ama etkilerini hafifletmek mümkündür” dedi.

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Op.Dr. Gökhan Öcal “Dünya Menopoz Günü” dolayısıyla “menopoz” hakkında açıklamalarda bulundu. Öcal, “Menopoz kelimesi İngilizce; ‘ay (moon)' ve ‘sonlanma (pause)' kelimelerinden oluşmaktadır. Tam kelime karşılığı adetten kesilme olup, ‘menopoz yaşı' kadının en son fizyolojik adet kanamasının olduğu zamanı ifade eder. Kadınlarda menopoza bağlı adetten kesilme, yumurtalıkların işlevlerinin sona erdiğini ve artık buralardan kadınlık hormonlarının salgılanamadığını işaret eder. Menopoz, genel bilinenin aksine rahimin değil yumurtalıkların işlevinin sona ermesidir. Yumurtalıklarda yeni yumurta oluşumu gerçekleşememekte ve hormon üretimi yapılamamaktadır. Yeterince estrojen ve progesteron hormonları üretiminin olmamasına bağlı olarak adetten kesilme gerçekleşmektedir. Ülkemizde ortalama menopoza girme yaşı 49 olmakla birlikte bu gelişmiş batı toplumlarında birkaç yıl ileridedir. Kadınların çok büyük orandaki kısmı 42 ile 57 yaşları arasında menopoza girerler” bilgilerini verdi.

Menopozun belirtileri

Menopozun belirtilerine değinen Opr. Dr. Gökhan Öcal, “Menopoz kesinlikle bir hastalık veya sağlık problemi olmamakla birlikte bazı kadınlar bu dönemlerinde daha fazla destek ihtiyacı duymaktadır. Bunun sebebi de kadının hormon seviyelerindeki değişikliklere uyum sürecinde yaşadığı bazı problemlerdir. Birçok kadın menopozda hiçbir sıkıntı yaşamaz veya çok az rahatsızlığı olur. Bazı kadınlarda ise çok şiddetli semptomlar görülebilir. Bu durumun hangi kadınlarda olacağını önceden tahmin etmek ise imkansızdır. Menopoza yaklaşıldığını gösteren ilk işaret adet periyotlarının düzensizleşmesidir (sıklaşma veya seyrekleşmesi). Bunun dışında hızlı kilo almaya başlanması, ani duygu durum değişiklikleri, sıcak basmaları, gece terlemeleri, uykusuzluk, eklem ağrıları, yorgunluk, cinsel isteksizlik ve kuruluk, kısa süreli hafıza problemleri, sindirim sistemi alışkanlıklarındaki değişiklikler, ciltte kuruluk ve sık tekrarlayan uriner sistem enfeksiyonları yaşanabilecek diğer problemlerdir. Bu problemler pek çok kadında 3-5 yıllık menopoz döneminden sonra kendiliğinden kaybolur” diye konuştu.

Menopoz tedavisi

Menopoz tedavisi hakkında bilgilendiren Öcal, “Görülen tüm belirtiler ve menopozun tedavisi iki hormonun azalmasına bağlı olarak ortaya çıktığından; tedavi süreci de bu hormonlar üzerinden değerlendirilmektedir. Tedavide hormonlar yerine konmaya çalışılır. Böylelikle günlük hayatı zorlaştıran belirtiler ortadan kaldırılmaya çalışılır. Menopoz kaçınılmazdır ama etkilerini hafifletmek mümkündür” şeklinde konuştu.