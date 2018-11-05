Merakı uğruna 6 yılda 12 bin kitap biriktirdi

Samsun'da bir sahaf, kitaplara duyduğu merakı uğruna 6 yılda en eskisi 1925 yılına ait olan 12 bin kitap biriktirdi.

Lise yıllarından itibaren merak duyduğu kitaplar uğruna sahafçılık mesleğiyle hayatını sürdüren 34 yaşındaki Birdal Koçalan, üniversite eğitiminin ardından kitap biriktirmeye başladı. Biriktirdiği paralarla kitap alan Koçalan, bununla da yetinmeyip kağıtçılarla iletişime geçerek kullanılmayıp çöpe atılan kitapları temin etti. Bu şekilde geçen 6 yılda en eskisi 1925 yılına ait olan 12 bin kitap biriktiren Koçalan'ın İlkadım ilçesindeki kitabevine vatandaşlar bakmadan gitmiyor.

“Kitap biriktirmek benim için tutku”

Lise yıllarından itibaren tarihe merak duymaya başladığını belirten Koçalan, kütüphanelere giderek saatlerce kitaplarla ilgilendiğini söyledi. Hayalinde sürekli kitap biriktirmenin olduğunu ifade eden Koçalan, “Lise yıllarımda elime geçen paralarla kitaplar aldım. Ama o zamanki şartlardan dolayı çok fazla imkan yoktu. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra daha fazla kitap almaya başladım ve aldığım her kitabı evdeki şahsi kütüphanemde biriktirmeye başladım. Kitaplar artık eve sığmayınca bir yer tuttum ve şimdiki kitabevimde yaklaşık 12 bin kitap biriktirdim. Kitapların birkaç tanesi ise 1925 yılına ait Osmanlıca kitap. Kitap okumak ve biriktirmek artık benim için bir tutku haline geldi” dedi.

“Her türden kitap biriktiriyorum”

Kitap biriktirirken belli bir alana odaklanmadığını anlatan Koçalan, “Her türden kitap biriktirmeye çalışıyorum. İnsanlar buraya geldiklerinde istedikleri kitabı bulunca mutlu oluyorum. Mümkün olduğunca insanlar buradan eli boş dönmüyor. Tabii buradaki kitaplar yayınevine göre daha uygun ve o yüzden insanlar daha rahatça kitap alıyor” diye konuştu.