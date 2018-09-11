Merdiven altı kırtasiye ürünlerinde kanser tehlikesi

Dr. Serdar Yol, kanser tehlikesine dikkat çekti.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, okulların başlamasına kısa bir zaman kala aileleri merdiven altı kırtasiye ürünler hakkında uyardı. Standartlara uymayan kırtasiye ürünleri, kanser başta olmak üzere birçok ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirebildiğine dikkat çeken Dr. Yol, önemli uyarılarda bulundu.

Ailelerin kırtasiye alışverişlerinde çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Dr. Serdar Yol, şunları söyledi:

“Standartlara uymayan, kalitesiz, merdiven altı ürünlerin kısa vadede olmasa bile, belirle bir süreç sonrasında ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabiliyor. Çocukları için okul alışverişi yaparken, seçilecek olan çantadan boya kalemine, yapıştırıcıdan, kalem tıraşına kadar tüm ürünler alırken dikkat edilmelidir. Resmi makamların onaylı ürünlerin yanı sıra kaçak denilen merdiven altı olarak üretilen ve sağlığı ciddi şekilde olumsuz etkileyen ürünlerde ucuz olduğu için tercih edilebiliyor. Özellikle bu ucuz ürünlerde kullanılan boyaların bir kısmı kanserojen maddelerden üretiliyor. Bunların içinde fitalatlar, azo boyalar, solvent bazlı çözücüler, ağır metallerde bulunabiliyor. Buna mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü kanserojen madde vücutta biriken bir madde oldukları için üst üste birikip ileride kanser olma riskini artırıyor. Kısa sürede aman bir şey olmaz kullansın dediğimiz ürün çocuğunuzun ileride ciddi sağlık sorunlar yaşamasına sebep olacağını unutmamanız gerekiyor. Bunun için kaliteli, Türk Standartları Enstitisü (TSE) ve CE belgelerini almış ürünleri kullanılması gerekmektedir."