İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merdivenden düşen şahıs hayatını kaybetti

Giresun’da merdivenden düşen bir kişi Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiOlay, Giresun’un Keşap ilçesi Bozkurt Mahkemesi’nde meydana geldi.

Giresun'da merdivenden düşen bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti


Olay, Giresun'un Keşap ilçesi Bozkurt Mahkemesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivenden düşerek kafasını çarpan Erdinç Kaya (46), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdinç Kaya ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Erdinç Kaya bugün sabaha karşı Samsun'daki tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.