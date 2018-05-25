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25 Mayıs 2018 14:30

Merdivenlerden 5. kata çıkınca kalp krizi geçirip öldü

Samsun’da bir kişi arkadaşına ev satın almak için inşaat halindeki binanın 5.

Merdivenlerden 5. kata çıkınca kalp krizi geçirip öldü

25 Mayıs 2018 14:30

katına merdivenlerden yürüyerek çıkınca, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alçı işi yaptığı öğrenilen Adem Zortlu (37), Vezirköprü ilçesinden Samsun’a geldi. 3 çocuk babası Adem Zortlu, arkadaşı Mehmet Karakaya’ya satın alması için ev bakmaya gitti. Adem Zortlu ile Mehmet Karakaya birlikte inşaat halindeki bir binanın merdivenlerinden 5. katına çıktılar. Olduğu yere yığılıp kalan Adem Zortlu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.


Adem Zortlu’nun arkadaşı Muhammet Karakaya, "Ev satın alacaktım. Birlikte satılık eve bakmaya gittik. İnşaat halindeki binanın merdivenlerden 5. kata çıktık. Adem, çıkar çıkmaz olduğu yere yığıldı. 112’yi arayıp yardım istedim" dedi.


Kalp krizi geçirdiği belirlenen Adem Zortlu’nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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