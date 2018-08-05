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05 Ağustos 2018 08:20

Mermer ustası denizde boğuldu

Kastamonu’da mermer ustası bir kişi serinlemek için denize girdiği Sinop’ta boğulma tehlikesi geçirip sudan çıkartıldıktan sonra Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Mermer ustası denizde boğuldu

05 Ağustos 2018 08:20


Olay, Sinop’ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde mermer dükkanı sahibi olan Mehmet Özer (37) dün yanında ailesi ile birlikte aracıyla Samsun’a mermer almaya geldi. Aracına mermer yükleyen Mehmet Özer Sinop üzerinden Taşköprü’ye geri giderken Sinop’ta serinlemek için denize girdi. Ailesinin gözleri önünde boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Özer, denizden çıkartılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Özer, ilk müdahalesinin andından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ancak yoğun bakım servisinde yer olmadığından Samsun’daki özel bir hastaneye götürüldü. Samsun’daki özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mehmet Özer bugün sabaha karşı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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