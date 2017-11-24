Merve öğretmen, ’Öğretmenler Günü’nde ağlattı

Görev yaptığı okulda düzenlenen törende öğrenciler ve öğretmenler Merve öğretmeni gözyaşları ile uğurladı.

Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Merve Mercan Çelik, 19 Kasım Pazar günü geçirdiği trafik kazası sonucu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. 5 gün yoğun bakımda kalan öğretmen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Merve öğretmenin cenazesi, görev yaptığı Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine getirildi. Okul önünde yapılan törende, öğrencileri ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Merve öğretmenin cenazesi memleketi Edirne Keşan’a defnedilmek üzere yola çıktı.

Öğretmenler Günü’nde büyük bir acı yaşadıklarını belirten öğrenciler, Merve öğretmenin çok iyi bir öğretmen olduğunu söylediler. Öğretmen arkadaşları ise bu yıl Öğretmenler Günü’nü geçen yıl ki gibi kutlamayı planladıklarını fakat acı bir gün yaşadıklarını belirttiler.

Merve Mercan Çelik, Edirne Keşan 1990 doğumlu. İlkokul ve ortaokulu Keşan’da okudu. Bolu Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Edirne Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Mezuniyetinin ardından KPS’yi kazanarak çok sevdiği öğretmenliğe Mardin Kızıltepe’de başladı. Burada tanıştığı polis memuru Erhan Çelik ile 2016 yılı Mayıs ayında evlendi. Çiftin tayinleri Samsun’a çıktı. Eşi Samsun Emniyet Müdürlüğünde, Merve öğretmen ise Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak göreve başladı. Çelik çiftinin geçen Mart ayında bir kız çocukları oldu. Zeynep Mercan adını verdikleri bebekleri, her anne-babanın olduğu gibi onların da hayatlarına büyük mutluluk katmıştı.

Öğretmenler Günü kutlamalarına bağlamasıyla renk katardı

Öğrencilik yıllarında Edirne Halk Eğitim Merkezinde saz kursuna giderek bağlama çalmayı öğrenen Merve öğretmen, Öğretmenler Günü kutlamalarında arkadaşları ile birlikte saz çalıyordu. En sevdiği türkü de "Ben bir göçmen kızıyım Tuna boylarında" idi.

Merve öğretmen 19 Kasım Pazar günü saat 17.00 sıralarında hem kızına hem de eve bir şeyler almak için Atakum ilçesindeki evlerinden Cağaloğlu Caddesi’nde bulunan bir markete gitti. Alışverişin ardından evine dönecekti ki önündeki aracı sollayan kadın sürücünün kullandığı bir otomobil, Merve öğretmene çarparak 30-40 metre önünde sürükledi. Vatandaşların telefonu üzerine olay yerine gelen ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Merve Çelik, tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde dün hayatını kaybetti.

Merve öğretmen yarın öğlen Keşan’da toprağa verilecek.