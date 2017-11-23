Merve öğretmen, Öğretmenler Günü’nü göremedi

Çarşamba 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan Merve Mercan Çelik, 19 Kasım Pazar günü saat 17.00 sıralarında alışveriş yapmak amacıyla Atakum ilçesindeki evlerinden Cağaloğlu Caddesi’nde bulunan markete gitti. Alışverişin ardından evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Mercan Çelik, bir otomobilin çarpmasının ardından 30-40 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Çelik, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Merve öğretmen, 5 gündür yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan Merve öğretmenin Polis Memuru Erhan Çelik ile 2016 yılı Mayıs ayında dünya evine girdiği ve çiftin geçtiğimiz Mart ayında Zeynep Mercan adını verdikleri bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.