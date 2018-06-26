Mesut Yılmaz isimli öğrenci denizde boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Bafra’dan Yakakent’te gelerek Çam Gölü mevkisinde serinlemek için denize giren Tokat Gazipaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi 22 Yaşındaki Mesut Yılmaz denizde kayboldu. Olayı gören vatandaşlar tarafından jandarmaya ve polise haber verildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri Samsun’dan yardım istedi. Samsun Sahil Güvenlik DEGAK-1 ve Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar Yakakent’te gelerek denizde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları başlattı. Sahilden 20 metre ileride 3 metre derinlikte dalgıçlar tarafından bulunan Mesut Yılmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.