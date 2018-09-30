Mete ve Yasemin'den Dünya Kupası Finali'nde gümüş madalya

Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde Klasik Yay Karışık Takımlar Kategorisinden Güney Kore ile Finalde karşılaşan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz 5-1 biten mücadele sonucunda gümüş madalya kazandı.

Samsun Batı Park'ta yapılan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde 6'sı Türk, toplam 32 sporcu katıldı. Batıpark'ta özel olarak hazırlanan yarışma alanında yapılan final müsabakalarına 4 ayaktan oluşan Şanghay, Antalya, Salt Lake City ve Berlin'de yapılan yarışmaların en iyileri olan, aldıkları puan ve derecelerle her kategoride 8 ve toplamda 32 sporcu katıldı.

Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nin ikinci gününde Klasik Yay Karışık Takımlar Kategorisinden Güney Kore ile Finalde karşılaşan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz 5-1 biten mücadele sonucunda gümüş madalya kazandı.

Klasik Yay Bayanlar kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz Çeyrek Finalde Son Olimpiyat Şampiyonu Güney Kore'den Chang Hye Jin'i 6-4, Yarı Finalde Hindistan'dan Deepika Kumari'yi 7-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Güney Kore'den Lee Eun Gyeong ile 6-4 biten mücadele sonucunda gümüş madalya kazandı.

"2. olmak da kötü bir başarı değil"

Samsun'daki atmosferin çok iyi olduğunu belirten milli sporcu Mete Gazoz, "Bize karşı çok büyük bir destek vardı. İlk defa bu kadar çok insanın olduğu bir yarışmada ok attım. Heyecanlıydım. Bu sefer olmadı. Önümüzde bir çok dünya şampiyonaları var. İnşallah onlarda şampiyon olacağım. Dünya Şampiyonası'nda Japonya ve Kore ile çekişiyoruz. Burada 1. olup dünya sıralamasında bir üste çıkmayı amaçladık. 2. olduk. Bu da çok kötü bir başarı değil" dedi.