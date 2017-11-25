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25 Kasım 2017 22:01

Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Samsun’da metruk binada çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Metruk binada çıkan yangın korkuttu

25 Kasım 2017 22:01


Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Abdurrahmangazi Sokak’ta bulunan 2 katlı bir metruk binada saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Kimsenin kalmadığı ve içinde eksi eşyaların bulunduğu metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında alevler her iki katı da sarınca korku ve panik yaşandı. Binanın içinde insan olduğu ileri sürüldü ve olay polise ve itfaiyeye haber verildi. Yangın yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




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