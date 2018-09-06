Mevsim geçişlerinde gribe dikkat

Dr. Yusuf Şentürk, mevsim geçişlerindeki hava değişikliklerinin özellikte gribal enfeksiyonlara yol açtığını belirterek alınacak tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Mevsim geçişlerinin en sık karşılaşılan hastalıklardan biri de grip. Grip doğru tedavi edilmezse sinüzit, orta kulak iltihabı gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle 65 yaş üstü kişiler, kronik kalp, akciğer, böbrek ve şeker hastaları, kanser hastaları ve sağlık çalışanları gibi risk grubunda bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Opr. Dr. Yusuf Şentürk, gribin nasıl bulaştığı, tedavisi ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler verdi. Grip hastalarıyla temastan kaçınılması gerektiğini belirten Dr. Yusuf Şentürk, "Hastalık öksürme, hapşırma, konuşma ve solunum yolu salgılarının ağız, burun mukozası ve göze teması ile yayılır. Öksürük ya da hapşırık sırasında ağız ellerle kapatıldığında dokunulan yüzeylere bulaşır. Hasta olmayan insanlar ise bu yüzeylere temas eder, ellerini ağızlarına, burunlarına ve gözlerine temas ettirir ve hastalık kaparlar. Bir metrelik mesafe bulaşma için riskli alandır. Virüs 0-4 derece arasında haftalarca canlılığını sürdürebildiği için kış aylarında daha sık enfeksiyon oluşturur. Burun kapalı olduğunda sinüsler boşalmadığından grip tedavisi daha zor olan sinüzit enfeksiyonuna neden olabilir. Grip ayrıca östaki borusu tıkanıklığına da yol açarak orta kulak enfeksiyonlarına da dönüşebilir. Bu nedenle grip mutlaka uzman doktor gözetiminde tedavi edilmelidir. Grip tedavisinde istirahat etmek oldukça önemlidir. İstirahat süresinin bulaşmayı önlemek için hastalık belirtilerinin geçmesinden bir gün sonrasına kadar sürmesi gerekir. Grip tedavisi sırasında bol sıvı alınmalı, beslenmeye dikkat edilmeli ve sigara içmemelidir” dedi.