Mevsim geçişlerinden en çok çocuklar etkileniyor

Ali Şimşek, mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişimlerinden en çok çocukların etkilendiğini söyledi.

Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı farklılıkları hasta olma riski artıyor. Ağırlıklı olarak mevsim geçişlerinde ortaya çıkan polenler alerjiye sebep olurken, velilerin özellikle çocukların giyim ve beslenme konularında dikkatli olmaları gerekiyor.

Astık ataklarına dikkat

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatri Uzmanı Dr. Ali Şimşek, mevsim geçişlerinde yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi vererek dikkat edilmesi gereken hususlarda uyarılarda bulundu. Dr. Ali Şimşek, "Ayrıca mevsimsel yaşanan alerjinin astıma dönüşmesi için erken tanı çok önemlidir" dedi.

“Uzak durun”

Alerjiye neden olan birçok etkenden olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ali Şimşek, "Bunların arasında en yaygın olanları, ağaç polenleri, ev tozu akarları, evcil hayvanların tüyü, hamam böcekleridir. Alerjiye karşı alınacak en temel önlem, alerjiye neden olandan uzak durmaktır. Uzak durmadığımız da ise vücudun değişik bölümlerinde göstereceği reaksiyonlar; deride ürtiker, gözlerde kızarıklık, burunda kaşıntı, tıkanıklık, akıntı, solunum zorluğu ve öksürüğe sebep olmaktadır” diye konuştu.