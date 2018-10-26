Mezarlıkta özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mezarlıkta özel harekat polisi destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon yaptı. İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi, Kökçüoğlu Mahalesi ve Unkapanı Mahallelerinde 15.00-16.00 saatleri arasında düzenlenen operasyonda, 167 şahıs ve 13 araç üzerinde ve 2 iş yerinde arama yapıldı.

Şeyh Seyyid Kutbiddin Camisi ve Türbesi'nin içinde bulunduğu mezarlıkta yapılan aramalarda özel harekat polisinin yanı sıra narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Yapılan aramalarda mezarlık içinde 2 ayrı kişi uyuşturucu ile yakalandı. Toplam 3 paket esrar, 1 paket bonzainin ele geçtiği operasyonda 4 kişi uyuşturucu suçundan gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürü Ali Kovancı'nın bizzat yönettiği operasyondan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler.