Mezuniyet yıllığı için kermes

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Köprülüler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri mezuniyet yıllığı parasına katkı amaçlı kermes düzenledi.

Program Okul Müdürü Resul Özata'nın konuşmasıyla başladı. Özata konuşmasında kermes programının 12. sınıf öğrencileri tarafından her yıl geleneksel olarak yapıldığını, idare olarak da desteklediklerini belirterek kermese katkıda bulunanlara teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, kermesin mezuniyet yıllı için yapılmasının daha anlamlı olduğunu söyleyerek etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra öğrencilerin evlerinden hazırlayıp getirdiği birbirinden lezzetli yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

Her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen kermes programına Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlce Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, okul aile birliği yönetim kurulu, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler geleneksel etkinliğe her türlü katkı sağladıklarını belirtirken veliler de düzenlenen kermesten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.