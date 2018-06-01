Mezuniyete baretle katıldılar

mezuniyet töreni ile 934 mühendis adayını meslek hayatına kazandırdı. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyete baretleri ile katıldı.

OMÜ Yaşam Merkezi önünde yapılan mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çocuklarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan aileler, mezuniyet törenine yoğun ilgi gösterdi. Törende mezun öğrenciler adına teşekkür konuşması yapan fakülte birincisi Nihal Altun, verdikleri emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Elevli: "Mühendisler olmasaydı dünya olumsuz anlamda farklı olurdu"

Mühendisleri, bilim ve teknolojiyi insanlığın yararına dönüştüren ve dünyayı değiştiren insanlar olarak tanımlayan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, "Mühendisler olmasaydı bugünkü dünyamız olumsuz anlamda çok farklı olurdu. Dünyadaki değişimin arkasındaki itici güç de yetkin mühendislerdir. Mühendislik Fakültesi ailesi olarak bizler, Rektörümüzün de destekleriyle sizleri yetkin birer mühendis olarak yetiştirebilmek için en iyisini yapmaya çabalamaktayız. Size verdiğimiz üst düzey bilgilerle ve karmaşık problemleri çözme yetisiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza inanıyoruz. Başarılarınızla OMÜ’nün adını yayacak, bizleri onurlandıracaksınız. Bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Adaletli olmaktan şaşmayın ve en önemlisi öğrenmekten hiç vazgeçmeyin" dedi.

Bilgiç: "En çok alkışı aileler hak ediyor"

Öğrencilerin yanı sıra akademisyenleri ve aileleri de kutlayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bugün burada en çok alkışı hak eden ailelerdir. Çünkü verilen emeklerin karşılığında öğrenciler meslek sahibi oluyor, akademisyenler devletimizden ücret alıyor ama ailelerin emeği karşılıksız. Tek bekledikleri çocuklarını, bu mutluluk tablosu içerisinde yetişmiş bir birey olarak görmek. Gelişmişliğin en önemli göstergesi de yetişmiş insan gücü. Buna inanmış olan ailelerimiz ellerinden gelen fedakarlığı gösterdiler. Akademisyenlerimiz de daha cazip seçenekleri varken eğitime olan inançları ve bilim aşkıyla bu yolu tercih ettiler. Bu nedenle onlar da özel bir tebriği hak ediyorlar. Toplumun düzeninin korunmasında ve sağlanmasında, adaletli bir toplumun oluşmasında sizlerin duruşuna çok ihtiyacımız var. Bu nedenle insani özellerinizi de zenginleştirip güçlendirmeniz çok büyük bir önem arz ediyor. Allah’ın bize verdiği aklı ve vicdanı iyilikten yana kullanmanızı ve toplumda bir farkındalık yaratmanızı, iyi insan örnekleri içinde yer almanızı gönülden istiyoruz. Her yıl 10 bin civarında yetişmiş insanı toplumun gelişmesi için mezun ediyoruz. Bugün de çok kıymetli gençlerimizi mühendis olarak uğurluyoruz. OMÜ ailesinin en iyi dilekleriyle ve sevgiyle hepinizi uğurluyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Allah’a emanet olun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, fakülte birincisi Nihal Altun’a başarı belgesini ve hediyesini takdim etti. Fakülte ikincisi Esma Sertkaya’ya Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Birol Elevli, fakülte üçüncüsü Hülya Karagöz’e de Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Bekir Batı hediye ve başarı belgesini verdi. Toplam 10 bölümden oluşan Mühendislik Fakültesinin, dereceye giren bölüm öğrencilerinin başarı belgeleri ve hediyeleri ise ilgili mühendislik odaları başkanları ve yetkilileri tarafından takdim edildi.

Makina Mühendisleri Odası’nın(MMO) hediyelerini, MMO Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan takdim etti.

OMÜ Yaşam Merkezinde gerçekleşen törene; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel, Mühendislik Odaları Başkanları ve temsilcileri, akademisyenler, aileler ve mezun öğrenciler katıldı.

Tören, mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin keplerini atmasıyla sona erdi.