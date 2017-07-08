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08 Temmuz 2017 22:01

MHP Grup Başkan Vekili Usta: “FETÖ’nün siyasi ayağı ile mücadelenin başlaması lazım”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Erhan Usta, FETÖ’nün siyasi ayağı ile mücadelenin başlaması gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkan Vekili Usta: “FETÖ’nün siyasi ayağı ile mücadelenin başlaması lazım”

08 Temmuz 2017 22:01


Bafra Bengü Güreşleri’nde açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, “FETÖ ile mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye’de çok adaletsizlikler oluyor. Çaycıyla, çorbacıya uğraşıyoruz, onları içeri atıyoruz, işinden ediyoruz, hiç siyasi yok. Her tarafa girmiş de bu siyaset kurumuna girmemiş mi? Belediyelerde, il başkanlıklarında hiç mi FETÖ’cü yok. Niye bunlarla mücadele edilmiyor? Bizim yapmaya çalıştığımız bu. O mücadelenin başlaması lazım. Ben o mücadelenin başlaması için bir irade koymaya çalışıyorum, hükümeti harekete geçirmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.




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