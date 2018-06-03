MHP Samsun Cumhuriyet Meydanı Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı yapıldı. Mehter Takımı’nın marşları ile yapılan açılışa; MHP Grup Başkanvekili ve MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta da katıldı. Yoğun ilgi gösterilen açılışta MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, MHP Samsun Milletvekili adaylarını sahneye davet ederek tanıttı.

Açılıştan önce bir konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Erken seçim kararı alındıktan sonra yüzde 50 artı 1 ahlaki ittifakları gerektiriyor dedik. 15 Temmuz, Yenikapı, daha sonra 16 Nisan’da oluşan ruhun bir devamı olarak; MHP ve AK Parti arasında Cumhur İttifakı oluşturulmuştur. Bu ittifak milli bekayı esas almaktadır. Bu ittifak seçime yönelik bir ittifak değildir. Bizim karşımızdaki 5 benzemez ittifak, seçime kadar olacak bir ittifaktır. Seçimden sonra dağılacak bir ittifaktır. Ancak Cumhur İttifakı ülkenin birliği ve beraberliğini esas alan bir ittifak olduğu için seçime kadar değil seçimden sonra da devam edecek bir ittifaktır. Bu ittifakın perspektifi asgari 5 yıldır. Daha seçimler için de olabilir. Bu seçimlerden sonra yeni yapılacak seçimlere kadar bu ittifak devam edecektir. Neden mi? Türkiye’nin riskleri devam ediyor. 15 Temmuz’da Türkiye’nin yaşadığı ihanet, bir başka formatta; ekonomik saldırı finansal saldırı olarak Türkiye’ye tekrar yaşatılabilir. O yüzden birlik beraberliğimizi her zaman korumak durumundayız" dedi.

Usta’nın konuşmasının ardından hep birlikte Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı yapıldı.