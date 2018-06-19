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19 Haziran 2018 19:06

MHP Lideri Bahçeli, kazada yaralanan İYİ Parti İl Başkanı’nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü’yü ziyaret etti.

MHP Lideri Bahçeli, kazada yaralanan İYİ Parti İl Başkanı’nı ziyaret etti

19 Haziran 2018 19:06


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk’ün Bayrağına” mitingi için geldiği Samsun’da mitingin hemen ardından, trafik kazasında ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan eski MHP Samsun İl Başkanı olan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü’yü hastanede ziyaret etti. Ömer Süslü’nün ailesi ile görüşüp ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Bahçeli, Süslü’yü ameliyat eden Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Karkucak’tan bilgi aldı. Devlet Bahçeli’nin ziyaretine MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Eda Türe, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin eşlik etti. Bahçeli ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.




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