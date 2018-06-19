MHP Lideri Bahçeli: “Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk’ün Bayrağına” mitingi için geldiği Samsun’da coşku ile karşılandı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi vererek, Cumhur İttifakı’na destek istedi.

“Cumhuriyetin altını dinamitlemekle uğraşıyorlar”

Muhalefet partilerine yönelik sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, “Kalkıyorlar 19 Mayıs’ta hesaplaşmak, 29 Ekim’den intikam almak için sıraya girip ittifak kuruyorlar. Türk düşmanlarıyla el ele verip aynı hizaya giriyorlar. Birlikte cephe alıyorlar. CHP, HDP, İYİ Parti, FETÖ, PKK toplanmış hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunlarda hayır ve gelecek yoktur. Asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz. Yıkım koalisyonu Cumhuriyet’in altını dinamitlemekle uğraşıyor. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kalacağını söylüyorlar. Eski sisteme geri döneceklerini iddia ediyorlar. Zemheride yoğurt isteyen cebinde inek taşır. Bu nedenle çatıları zillet olanlar hayal aleminde yaşıyorlar. Fikri ve zikri karışık olanlar davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar. Eğer 2. tura kalırsa PKK, kimi destekleyeceğini açıkladı. Bunlardan asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek ve o isim de Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Onların çabası boşunadır. Türk milleti istiklal haklarını çiğnetmeyecek ve muhteşem iradesini sandıkta gösterecektir” diye konuştu.

“1 dolarlık hainler TBMM’yi bombaladı”

Eleştiri oklarını FETÖ’ye yönelten MHP lideri Bahçeli, “15 Temmuz’da vatan parçalanıyordu. Bayrak soluyor, devlet çöküyordu. Neredeyse Türkiye iç kargaşaya ve çatışma ortamına sürükleniyordu. 19 Mayıs 1919’dan öç alınacaktı. FETÖ yarım kalan emelleri tamamlamak için ateşe, silaha ve bombaya sarıldı. Ederi 1 dolar olan hainler TBMM’yi bombaladılar, millete kurşun yağdırdılar. Hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık. TSK’ya sızan hainler Türkiye’ye saldırdı. Tarihi varlığımıza az daha kast ediyorlardı. Böylesi bir durum karşısında Türk milleti tepkisiz kalamazdı. İşgale karşı en sert duruşu gösterdik. Darbeci teröristlerin önünü kestik. Aziz milletimiz FETÖ’cüleri doğduğuna pişman etti” şeklinde konuştu.

Bahçeli şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti hem güçlendi hem de taçlanmıştır. Yeni sisteme karşı çıkanlar beka mücadelemizi hazmedemeyen çürüklerdir. CHP’ye kulak verilirse hep aynı yalan, aynı dolan. Atatürk’ün kemiklerini sızlatan CHP kaosa oynuyor. FETÖ’ye bir kez olsun terör örgütü diyemediler. PKK, PYD ve YPG’ye bir kez olsun sert bir tepki gösteremediler. 15 Temmuz’u hain darbe girişimi olarak ifade edemediler. Bunlara kalsa asıl darbe OHAL’in ilan edildiği tarihtir. Bu kadar milli ve manevi değerlerimize yabancılaştılar. Türk düşmanlarının denetimine girmişlerdir. Pensilvanya neyi konuşsa CHP, HDP ve İYİ Parti onu tatbik etmektedir. Mesele az yedim çok yedim meselesi değil. Mesele Türkiye’dir. Bu itibarla 24 Haziran’ın telafisi yoktur. Ya beka ve birliğimize sahip çıkacağız ya da zelil niyetlerin kazdığı kuyuya hep birlikte düşüp boğulacağız. Bunlara izin veremeyiz. Biz Türkiye’yiz ve Türk milletiyiz. Biz Mustafa Kemaliz. Biz teslim olmayan ulvi inancız. Bu topraklar kahramansız kalmaz. İnşallah 24 Haziran’da Türk düşmanları felç geçirecek.”

Seçim vaatleri

Bahçeli, seçim vaatlerini şöyle sıraladı:

"MHP TBMM’de güçlü bir şekilde yer alıp sosyal, ekonomik politikalar üzerinde tesirli olacaktır. Teröristler, çocuk istismarcıları, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılması. Ekonominin ihtiyacı olan yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi. Staj sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması. Şoförlere yıpranma payı hakkı temin edilmesi. Mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması. İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile yardımı verilmesi. Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması. Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi. Kadına çocuğa suçlarda cezaların ağırlaştırılması. Asgari ücretten vergi alınmaması. Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerini emekli aylığına yansıtılması. Uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması. Polislerimizin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi. Engelli ve yakını aylığının yükseltilmesi. Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayretimizle mücadele edeceğiz."