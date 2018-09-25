MHP yerel seçimler için start verdi

Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, daha önce ilçe başkanları ve il yöneticilerine yerel seçimler ile ilgili verilen talimatlar hakkında bilgiler aldı. Tekin, yeni talimatları da ekleyerek özellikle ilçe teşkilatlarının belediye hizmetleri hakkında bir rapor hazırlayarak il başkanlığına en kısa sürede teslim edilmesini istedi.

24 Haziran seçimlerin de alınan başarılı sonuçlar ve yaşanan aksaklık ve eksiklikler ile ilgili de gerekli yol haritasının çizildiğini ifade eden Tekin, "Ülkemizde 24 Haziran seçimlerinde yaşanan bir ittifak durumu olmuştur. Şimdiler de ise bu ittifakın yerelde yapılacağına dair çalışmalar ve görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler genel merkezler ve parti genel başkanları nezdinde yapılan görüşmelerdir. Bizler il ve ilçe teşkilatları olarak ilimizde ittifak olmayacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız başta daha önce MHP'nin yönettiği belediyeleri geri almak ile birlikte Samsun'da ki tüm belediyeleri kazanmaktır. Önümüzde ki günlerde çalışmalarımız gittikçe daha da hızlanacak ve zaman zaman kamuoyumuz ise basın yoluyla bilgilendirilecektir" diye konuştu.