MHP’li Tekin’den “Sosyal Bilimler Üniversitesi” önerisi

Kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin binası ve kampüs alanı için milyonlarca liranın harcandığını ve buranın atıl durumda beklememesi gerektiğini dile getiren Tekin, “Üniversiteler bir şehrin bacasız sanayisi ve bir eğitim yuvasıdır. Böyle bir kampüsün atıl durumda kalmasına bizlerin seyirci kalması mümkün değildir. Üniversiteler bulundukları şehirleri medeniyet merkezi yapar ve fikri, kültürel gelişimi hızlandırır. OMÜ bu zamana kadar almış olduğu başarılar ile Samsun’un bir markası olmuş ve adını dünyaya duyurmuş ve aynı zamanda kendisini kanıtlamıştır. OMÜ’nün teknik alanlarda ki yeterliliği dikkate alınarak Canik ilçesindeki bu kampüse kurulması planlanan ‘Sosyal Bilimler Üniversitesi’ Ali Fuat Başgillerin yetişmesine hizmet edecektir. Bu üniversite, hızla gelişecek, kısa zamanda Samsunumuzu Türkiye ve uluslararası bilim şölenlerinde de hakkıyla temsil edecek marka değeri taşıyan ikinci bir devlet üniversitesi hüviyetini kazanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bilime olan bağlılığımız ve desteğimiz son derece yüksektir. Bu vesile ile Canik ilçemizde kurulması planlanan üniversitenin Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak hayata geçmesi arzumuzdur. Diliyoruz ki, Samsun’un dinamikleri ve yöneticileri de bizlerle aynı fikirde olacak ve bu konu hakkında gerekli çalışmaları yapacaklardır” dedi.