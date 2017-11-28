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28 Kasım 2017 12:21

MHP’li Tekin’den “Sosyal Bilimler Üniversitesi” önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin olduğu alan ve kampüsün “Sosyal Bilimler Üniversitesi” olarak Samsun’a kazandırılması gerektiğini söyledi.

MHP’li Tekin’den “Sosyal Bilimler Üniversitesi” önerisi

28 Kasım 2017 12:21


Kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin binası ve kampüs alanı için milyonlarca liranın harcandığını ve buranın atıl durumda beklememesi gerektiğini dile getiren Tekin, “Üniversiteler bir şehrin bacasız sanayisi ve bir eğitim yuvasıdır. Böyle bir kampüsün atıl durumda kalmasına bizlerin seyirci kalması mümkün değildir. Üniversiteler bulundukları şehirleri medeniyet merkezi yapar ve fikri, kültürel gelişimi hızlandırır. OMÜ bu zamana kadar almış olduğu başarılar ile Samsun’un bir markası olmuş ve adını dünyaya duyurmuş ve aynı zamanda kendisini kanıtlamıştır. OMÜ’nün teknik alanlarda ki yeterliliği dikkate alınarak Canik ilçesindeki bu kampüse kurulması planlanan ‘Sosyal Bilimler Üniversitesi’ Ali Fuat Başgillerin yetişmesine hizmet edecektir. Bu üniversite, hızla gelişecek, kısa zamanda Samsunumuzu Türkiye ve uluslararası bilim şölenlerinde de hakkıyla temsil edecek marka değeri taşıyan ikinci bir devlet üniversitesi hüviyetini kazanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bilime olan bağlılığımız ve desteğimiz son derece yüksektir. Bu vesile ile Canik ilçemizde kurulması planlanan üniversitenin Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak hayata geçmesi arzumuzdur. Diliyoruz ki, Samsun’un dinamikleri ve yöneticileri de bizlerle aynı fikirde olacak ve bu konu hakkında gerekli çalışmaları yapacaklardır” dedi.




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