Bizim içinde bulunduğumuz ittifak da aslında 15 Temmuz sürecinde başladı. Bu yüzden hiç bir zaman bu ittifakı seçimlere yönelik bir ittifak olarak görmemek lazım” dedi.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Erhan Usta, Vezirköprü esnafına ziyarette bulundu. Usta, başkan ve sendika üyelerine Cumhur İttifakı hakkında bilgi verdi. Daha sonra Vezirköprü Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret eden Usta, yaklaşan 24 Haziran seçimleri için sanayi esnafından destek beklediğini söyledi.

Vezirköprü’den sonra iftar yemeği için memleketi Havza’ya gelen Erhan Usta, MHP Havza İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı. Sivil toplum kuruluşları başkanları ve mahalle muhtarlarının katıldığı iftar programında konuşan Usta, Cumhur ittifakının altında yatan nedenlerden bahsetti. Usta, "Türkiye 15 Temmuz gibi tarihin en büyük ihanetlerinden birini yaşadı. Bunu sıradan bir askeri darbe gibi görmeyelim. Bu Türkiye’de iç savaş çıkarmaya yönelik bir girişimdi, kardeş kanının dökülmesine yönelik bir girişimdi. Bu yüzden 15 Temmuz’u iyi anlamamız gerekiyor. Türkiye’de 15 Temmuz da milli bir ruh oluştu. Bizim içinde bulunduğumuz ittifak da aslında 15 Temmuz sürecinde başladı. Bu yüzden hiç bir zaman bu ittifakı seçimlere yönelik bir ittifak olarak görmemek lazım" diye konuştu.

İftar programının ardından teravih namazını Kevser Camisi’nde kılan Usta, namaz sonrası Havza Belediyesi tarafından Kevser Parkı’nda düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilavetine katıldı.