Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Erhan Usta, öğle namazını Vezirköprü, Köprülü Mehmet Paşa Camisi’nde kıldıktan sonra, Orta Cami’de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti.

Sakal-ı Şerif’i ziyaretinin ardından Vezirköprü esnafına ziyarette bulunan Usta, 24 Haziran seçimlerinde Meclis’e güçlü girebilmek ve Samsun’un sorunlarıyla daha fazla ilgilenebilmek için partisine destek istedi.

Vezirköprü ziyaretinin ardından iftar programı için Asarcık’a giden Usta, iftar yemeği öncesi esnafa ziyarette bulundu. MHP İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programına MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de katıldı. Muhtarlar ve STKların katıldığı iftar yemeğinde konuşan Usta, "Özellikle 15 Temmuz gecesi ve sonrasında bizim liderimiz Devlet Bahçeli ülkenin başının dik olması için, ülkenin bağımsız ve hür olması için fedakarlıklar yapmıştır. 15 Temmuz’da ışıkları yanan tek genel merkez Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezidir" dedi.

Erhan Usta iftar programının ardından Havza’nın Bekdiğin Mahallesi’ne ziyarette bulundu ardından teravih namazı için Kocapınar Mahallesi’ne geçti. Teravih çıkışı köy halkına 24 Haziran seçimleri hakkında bilgi veren Usta, daha sonra Mısmılağaç Mahallesi’ni ziyaret etti. Köy halkıyla çay sohbeti yapan Usta, Cumhur İttifakı’nın gerekçelerini ve seçimlerden sonra oluşacak yeni sistem hakkında vatandaşları bilgilendirdi ve kendilerine destek vermelerini istedi.