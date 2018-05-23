MHP’li Usta’dan “af” ve “Çakıcı” yorumu

MHP Samsun İl Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sevgi Kafe’de düzenlediği iftar programında, aday gösterilen 9 milletvekili adayının tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, “Samsun’da ve Türkiye’de MHP’ye yönelik teveccüh çok yükselmiştir. MHP’ye olan güven her gün artmaktadır. Daha önceden Samsun’dan 3 vekil çıkaracağımızı söylemiştim. Ancak sahadan aldığımız izlenim ve diğer partilerin adaylarına baktığımızda Samsun’dan 4 vekil çıkartacağımızı düşünüyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda rekor oyla Cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyoruz. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilmelidir”

Emeklilikte yaşa takılan 150 binden fazla insan olduğunu dile getiren MHP’li Erhan Usta, “7 bin gün hizmet süresini doldurmuş ancak yaşı gelmediği için emekli olamayan 150 bin civarında bir kesim var. Böyle bir düzenleme yapıldığı zaman bu sayıya ek olan insanlar da çıkacaktır. Bu konunun adil çözümünü, bu arkadaşlara emeklilik hakkının verilmesinden yana düşünüyoruz. Açıklayacağımız seçim beyannamesinde de bu konuya ilişkin bir kanun düzenlemesi yapma noktasında mecliste faaliyette bulunacağımızı ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Af konusu hapishaneler kaynaklı bir karışıklık çıkması düşüncesiyle gündeme geldi”

Devlet Bahçeli’nin af konusunu neden gündeme getirdiğine de değinen Erhan Usta, “Gündemde bir ‘af’ konusu var. Bu bir ‘genel af’ konusu değildir. Devlet Bahçeli, bu konudan bahsederken terör suçlularının, kadına, çocuğa şiddet uygulayanların veya cinsel istismarda bulunanlar gibi belli suçluları dışarıda tutarak gerçekten kader mahkumu diyebileceğimiz ve cezaevlerinde çok zor şartlarda cezasını çeken insanlara onların yüzünü güldürecek bir fırsat tanınması, bir ‘af’ konusunu gündeme getirdi. Burada önemli olan husus, önümüzdeki seçim ortamı içerisinde hapishaneler kaynaklı ülkede bir karışıklık çıkartma yönünde riskle karşı karşıya olduğundan Bahçeli af konusunu gündeme getirdi. Bugün olmazsa da yarın ya da seçimden sonra bu konuya hükümetin olumlu yaklaşım içerisinde olacağını, işin sonuçlanacağını düşünüyorum. Bahçeli, bir konuyu 3 defa gündeme getirdiyse onun üzerinde iyi düşünmek lazım. Tedbir almak için illaki başımıza bir şeyin gelmesi gerekmiyor. Bu tedbirleri zamanında almanın faydalı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çakıcı, Asala Terör Örgütü’yle mücadele etmiştir”

Devlet Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’yı ziyaretine de değinen Usta, şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli, Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etmiştir. Sayın Alaattin Çakıcı son zamanlarda başka bir şekilde anılmış olsa da özellikle 1980 öncesinde Asala Terör Örgütü ile büyük mücadele etmiş ve büyük fedakarlıklar göstermiştir. Çakıcı, ülkücü olarak bilinen bir kişidir. Genel başkanımızın onu hastanede ziyaret etmesi de son derece anlamlıdır. Bu ülkeye hizmet eden insanları öyle kolayca elimizin tersiyle bir kenara itmememiz lazım. Ayrıca kaset kumpasları, MHP’yi ele geçirmeye yönelik yapılan hareketler ve 15 Temmuz birbirleriyle alakalı esas konulardır. Bu konular birbirinden ayrı düşünülemez.”

Toplantıda MHP Samsun Milletvekili Adayları Abdurrahman Çamaş, Murat Camadan, Erdem Okan, Cemalettin Kola, Yüksel Ünal, Mine Aktaş, Yakup Akın ve Hami Korkmazlı da kendilerini tanıtarak, Samsun’da ve Türkiye’de MHP’nin oylarını yükseltmek için çalışacaklarını söylediler.