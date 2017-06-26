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26 Haziran 2017 17:04

MHP’li Usta’dan FETÖ operasyonları açıklaması

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, FETÖ operasyonlarının en üst kademedeki insanlara kadar uzanması gerektiğini söyledi.

MHP’li Usta’dan FETÖ operasyonları açıklaması

26 Haziran 2017 17:04


MHP Samsun Teşkilatı Ramazan Bayramı’nın 2. gününde özel bir düğün salonunda bayramlaşma töreni düzenledi. MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta salondaki partililerin yanına giderek bayramlarını kutladı. Bayramlaşmanın ardından konuşan Erhan Usta önemli açıklamalarda bulundu.


Terör operasyonlarının devam etmesi gerektiğinin altını çizen Erhan Usta, “Türkiye, 15 Temmuz’da büyük bir ihanet yaşadı. Türkiye’yi buraya hangi şartlar getirdi, onu konuşmanın zamanı şimdi değil. O defterler açılacak, onlar da konuşulacak. Çünkü aynı hataların yapılmaması gerekiyor. Şu anda birlik, beraberlik zamanı. FETÖ ile mücadele de en adil, dürüst ve şiddetli şekilde devam etmelidir. Ciddi mağduriyetler oluyor. Bunların olmaması gerekiyor. Biz MHP olarak, alttaki memurlar, işçiler, çaycılar, ebeler ve hemşirelerle uğraşmanın vakti değildir, diyoruz. Elbette onlar arasında suça bulaşmış olanlar varsa mücadele yapılması lazım. Onların da cezasız kalmaması lazım. Bu yapılan işlerin adil yargılama kuralları içerisinde yapılması lazım. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Zulümle abat olunmaz. Terörün siyasi ayağıyla neden mücadele yapılmıyor? Biz MHP olarak bunu soruyoruz. Bu mücadele başlatılmadığı sürece, bu ülkenin riskleri azalmayacaktır” dedi.



“FETÖ’nün hala üzerine gidilmemiş uzantılarının maskelerini düşürmediğimiz sürece ülkemizdeki riskler ortadan kalkmayacaktır”


FETÖ mücadelesi hakkında görüşlerini dile getiren Usta, sözlerine şöyle devam etti:


“15 Temmuz’da Türkiye işgalin eşiğinden döndü diyoruz. Eğer bu ülke işgalin eşiğinden döndüyse, ülkeyi bu alt düzeydeki insanlar işgal etmeyecekti. Onlar zaten bu toplumun içerisinde yaşıyorlardı. Demek ki bu terörün ucu dışarıda. Dışarıdaki güçlerde bir zayıflama yok. Onlarda zayıflama yoksa, onların içeride yarın başka bir şekilde kullanabileceği insanların maskelerini düşürmek lazım. Özellikle siyasetçiler, iş adamları açısından o maskeyi düşürmek lazım. FETÖ’nün hala üzerine gidilmemiş uzantılarının maskelerini düşürmediğimiz sürece ülkemizdeki riskler ortadan kalkmayacaktır. Bu konuda hükumete çok önemli bir vazife düşüyor. Bu mücadelede siyasi ayak mücadelesinin de başlaması lazım. Bu mücadele başlamadığı sürece ülkemiz yeni risklerle karşı karşıyadır. Bu güne kadar yaptığımız analizler bunu gösteriyor. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Siyasi ayakla mücadelenin başlatılması için neyi bekliyorlar. Türkiye’de siyasi kademede yer alan eski yeni bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, il başkanları bunların hepsi belli. Devlet Samsun’daki FETÖ’cüleri çağırsın bana sorsun. Ben söyleyeyim Samsun’daki FETÖ’cüleri. Hangi milletvekilleri. Mevcutlardan mevcutlu olmayanlardan. Belediye başkanlarından büyüğünden küçüğünden. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Bunlarla ilgili mücadele başlatılmadığı sürece, şu ana kadar yapılan mücadele yetersizdir ve Türkiye yeni risklerle karşı karşıyadır. Bu mücadele de meşrutiyetini yitirecektir. Alt düzeydeki insanlarla bu kadar çok mücadele yapılırken, üst düzeydeki insanlarla mücadele yapılmaması kamu vicdanını yaralıyor.”




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