MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, il teşkilatı yöneticileri ile birlikte memleketi Samsun’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Erhan Usta, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi kürsüye çağırırken söyledikleri çok yanlış oldu”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’yi takdim ederken kullandığı sözleri eleştiren Erhan Usta, “CHP, uzun uğraşlardan sonra nihayet bir cumhurbaşkanı adayı bulabildi. Daha önceden de sorulduğunda, ‘Kemal Kılıçdaroğlu, o cesareti gösteremez’ demiştim. Dediğimiz çıktı fakat bizim açımızdan önemli olan yanı, bize karşı ciddi husumeti olan ve bize karşı muhalefet hareketleri ciddi ölçüde desteklemiş olan bir kişiyi aday olarak gösterdiler. Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’yi kürsüye çağırırken, ‘Muharrem Bey, gel bakalım buraya’ diye çağırması çok şık olmadı. İster seçilsin ister seçilmesin, bu ülkenin cumhurbaşkanı adayı olacak bir kişinin o şekilde takdim edilmesi çok yanlış oldu. Orada bir hata daha yapıldı. Bilerek mi yoksa bilmeyerek mi yapıldı bilemiyorum. Kılıçdaroğlu, İnce için, ‘Eski öğretmen, yeni politikacı’ gibi takdimi de oldu. 2 tane bu şekilde problemli bir takdim oldu. Muharrem İnce, birkaç seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip oldu ama seçilemedi. Partinin genel başkanlığına layık görmedikleri birisini Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığına layık görüyorlar. Burada bir çelişki var mı? Bakmak lazım. CHP ve beraberindeki bloğun Cumhurbaşkanlığı için iddialı olmadığı böylece ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi işi 1. turda bitmiştir artık. CHP’nin kendi içerisinden bir aday çıkartmak gibi gayesi de yoktu. Ancak şartlar öyle bir noktaya geldi ki Muharrem İnce’yi aday göstermek durumunda kaldılar. Bunların iddialı olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum” dedi.

“Yeni sistem Türkiye’nin önüne inanılmaz fırsatlar sunuyor”

Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’nin önünü açtığını ifade eden Usta, şunları söyledi:

“24 Haziran seçimleri, Türkiye’yi rahatlatıp önünü açacaktır. Erken seçim, hayırlı bir karardır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi ayrı olacaktır. Yeni sistem Türkiye’nin önüne inanılmaz fırsatlar sunuyor. Özellikle ‘kuvvetler ayrılığı’ açısından büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye, inşallah bu fırsatları değerlendirirse çok faydalı olacaktır. Eski sistemde, Mecliste çok fazla bir çoğunluğunuz olmadan hükümet olamıyordunuz. Yasama ve yürütme birbirinin içine girmişti. Yasama, sürekli olarak yürütmenin emrindeydi. Yeni sistemde cumhurbaşkanı seçilecek kişinin yüzde 50 +1 alması gerekir. Meclis oluşumunun ise böyle olması gerekmiyor. Daha dengeli bir meclis, Türkiye demokrasisine büyük katkı sunacaktır. Kuvvetler ayrılığının yerleşmesi açısından da fırsat sunacaktır. İnsanlarımız artık MHP’nin önemini ve kıymetini anlamıştır. Biz, ‘Önce ülkem’ diye siyaset yapar bir partiyiz. Bu seçimlerde milletimizin bize büyük bir teveccüh göstereceğini biliyorum. Bunu sahada görüyoruz. MHP mecliste kuvvetli olursa, bu Türkiye demokrasisine ve birliğine çok katkı yapacaktır.”

Ziyaretin ardından İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen, Erhan Usta ve beraberindeki heyete teşekkürlerini ileterek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.