“Mide botoksu” ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün

Dr. Sedat Ocak, “mide botoksu” ile fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Samsun Çiftlik Hastanesi Dr. Sedat Ocak, zayıflama yöntemleri arasında öne çıkmaya başlayan "mide botoksu" hakkında bilgiler verdi. Opr. Dr. Sedat Ocak, "Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar dünyanın dört bir yanında yapılan sağlık uygulamalarını ilimizde de bulabiliyor. Dünyadaki sağlık uygulamalarını yakından takip eden hastanemizde bizler de ve tanı tedavi yöntemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Mide botoksu dediğimizde öncelikle obezite yani aşırı kiloluluk, hastalık ölçüsüne varan şişmanlık konusunda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Bu da bir sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İnsanlar obezite ile mücadelede birçok tedavi yöntemine başvurmaktadır. Bunlardan biride mide botoksudur. Genelde vücuttaki kırışıklıkları gidermek veya daha genç bir görünüme sahip olmak için kullanılan botoks yöntemi, obezite tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır” dedi.

6 ayda 15 kilo verilebilir

Dr. Sedat Ocak şu bilgileri verdi: “Mide botoksu ile fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu şu şekilde anlatabiliriz: Mideye endoskopik olarak mide duvarına yapılan botoks enjeksiyonları ile kişi 5-6 ayda yaklaşık 15-20 kilo verebilir. Bunun sebebi botoksun mide boşalmasını geciktirmesi ve erken doymaya neden olmasıdır. Yapılan çalışmalarda mide botoksu yapılan hastalarda bu hormonun salgılanmasının azaldığı gösterilmiştir. Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika arası zamanda yapılmaktadır. Bu işlemi yapılacak kişinin bu uygulamaya uygun olup olmadığı öncelikle yapılan tetkiklerinden sonra anlaşılmaktadır. Bu yüzden öncelikle kişi uzman bir doktor gözetiminde bu uygulamaya uygun olup olmadığına bakılmaktadır.”