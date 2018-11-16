Mide botoksu ile zayıflamak mümkün

Dr. Sedat Ocak, mide botoksu ile obezite ve inatçı kilolar ile mücadelede ameliyatsız çözüm sunduklarını belirterek, 20 dakikalık işlem ile kişinin aynı gün normal hayatına dönebildiğini söyledi.

Norveçli bilim adamlarının uzun çalışmalar sonrası onay verdikleri 'mide botoksu' uygulaması, Avrupa ve Amerika'nın ardından sağlık alanındaki gelişmeleri her zaman yakından takip eden Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından da kullanılmaya başlandı.

Alanında uzman, başarılı ve tecrübeli bir isim olan Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Hastanesi Dr. Sedat Ocak tarafından obezite ve inatçı kilolar ile mücadelede gerçekleştirilen işlem 20 dakika sürüyor ve aynı gün normal hayata dönme imkanı sunuyor.

“Kendime özgüvenim geldi”

Kilolarından dolayı yaşadığı sıkıntıları anlatan Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki hasta Sevgi Göz, “Kilolarımdan dolayı yürümekte ve nefes almakta zorlanıyordum. Mide botoksu olmamın en büyük sebebi de oğlumla oyun oynamakta zorluk çektiğim içindi. Yaşımın da geçmesiyle metabolizmamın yavaşlayacağını düşüneceğimden mide botoksu olmaya karar verdim. Kilom çok fazla olduğundan psikolojik olarak da çöküntüdeydim. Ve bu durumda obezite ameliyatı olmaya karar vermiştim fakat ailem hep bana karşı çıktı. Tüm karşı çıkmalarına rağmen obezite ameliyatı için gün bile almıştım. Bu durumu Doktor Sedat bey ile konuştuğumda bana yaşımın küçük olduğunu ve kilo vermenin de daha kolay yöntemlerinin bulunduğunu bana söyledi ve mide botoksundan bahsetti. Daha sonra gereken araştırmaları yaptığımda bu işlemden çok fayda görüldüğünü, yan etkisinin de olmadığını öğrendiğimde mide botoksu olmaya karar verdim. Mide botoksu olduğumda da kendime özgüvenim geldi. Daha mutluyum, aynalara daha güzel bakıyorum. Kıyafetleri bile daha güzel seçiyorum artık. İlk zaman 85 kiloydum, şu anda 75 kiloya kadar düştüm. Mide botoksu çok kısa süreli bir işlem. 20 dakikada yapılan bir işlem olduğu içi mide botoksu hafif uyutularak endoskopik yöntem ile daha sonrasında hiçbir işlem yapılmamış gibi 2-3 saatlik gözlemden sonra taburcu oldum. Ertesi gün işime devam ettim ve sonrasında ne ağrı nede sızı hiç bir şey olmadı. Öncelikle Büyük Anadolu Hastanesine ve Opr. Dr. Sedat Ocak hocamıza çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde özgüvenim yerine geldi ve oğlumla daha çok vakit geçiriyorum” diye konuştu.

Mide botoksu nedir?

Opr. Dr. Sedat Ocak ise mide botoksu hakkında şu bilgileri verdi:

"Mide botoksu endoskopik yöntem ile mide duvarına yapılan botoks enjeksiyonları sayesinde midenin boşalmasını geciktiren ve iştah kaybına yol açan kısa süreli bir işlemdir. Uygulama ile birlikte açlık hormonu olarak bilinen grelin hormonunun midenin üst kısmından salgılanmasının azalmasına da yardımcı olur. Bu sayede birey açlık hissi duymadan kilo kaybı sağlanabilmektedir. Diyet konusunda sorun yaşayan, sağlık problemleri bulunup, kilo verme hususunda her seferinde başarısız olanlar, ameliyat olmak istemeyen veya obezite ameliyatına uygun olmayan hastalar ve 25-38 vücut kitle indeksi olan hastalar için geliştirilen bir yöntem. Sağlıklı ve doğru beslenme, hareketli bir hayat ve spor bu uygulamadan sonra hastaların olmazsa olmazları arasında yer alıyor."