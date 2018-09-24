Midibüste ele geçen 23 bin 800 paket kaçak sigaraya 1 tutuklama

Samsun'da bir midibüste 23 bin 800 paket kaçak sigara ve 400 paket tütün ele geçirilmesi olayıyla ilgili Azeri uyruklu 1 kişi mahmece tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekekköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları risk aramalarında şüphe üzerine Türk plakalı bir midibüsü durdurdu. Iğdır'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen midibüsün içinde yapılan aramada aracın tavanına ve yan taraflarına zulalanmış toplam 23 bin 800 paket kaçak sigara ile her biri 25'er gramlık 400 paket tütün ele geçirildi. Olayla ilgili midibüste bulunan Azeri uyruklu Senan Seyidov ve Zaur Seyidov yakalanarak gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Senan Seyidov tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Zaur Seyidov ise mahmece serbest bırakıldı.