Mikro yağ enjeksiyonu ile güzelleşmek mümkün

Dr. İsmail Küçüker, kadın ya da erkeklerde doğuştan ya da sonradan oluşabilen çöküklük, morluk gibi durumlarda vücuttaki yağ dokuları ile tedavinin mümkün olduğunu söyledi.

Lipofilling (yüze yağ dolgusu) hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. İsmail Küçüker, “Lipofilling uygulaması ile cildin daha derin katmanlarına inilerek cilde yapısal destek sağlanmaktadır. Sadece yüz bölgesinde değil meme, bacak, kalça, genital bölge gibi vücudun diğer alanlarında da kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem mikro ve nano yağ grefti klasik yağ enjeksiyonlarından farklı bir teknikle uygulanmaktadır. Mikro ve nano yağ enjeksiyonu yöntemi teknik olarak klasik yağ enjeksiyonundan farklı yeni gençleştirme yöntemlerinden bir tanesidir. Diğer yöntemlere göre başarı oranı oldukça yüksektir. Vücudun hemen hemen her bölgesinde kullanılan lipofilling kişinin kendi yağından elde edildiği için yabancı cisim reaksiyonu ve sağlık riski oluşturmaz, kalıcıdır. Ayrıca dudak kalınlaştırma işlemlerinde de plastik cerrahların güvenle kullandıkları uygulamalardandır” dedi.

Doç. Dr. İsmail Küçüker şu bilgileri verdi: “Uygun tekniklerle yapılan mikro yağ enjeksiyonu sonrasında 3-4 gün yüzde hafif şişlikler olabilir. Şişlik geçtiğinde yüzünüzdeki gölgelerin azalarak daha genç ve güzel görünen bir yüze sahip olduğunuzu hissetmeye başlarsınız. İş hayatınıza uygulama alanına göre değişmekle birlikte ortalama 3-7 gün aralığında dönebilirsiniz. Kişisel bakım sonuçların alınmasında önem arz eder. Belirgin sonuç 1. ay sonunda gözlenmektedir.”

Lipofilling (yüze yağ dolgusu) vücudun belli bölgelerinden alınan yağ dokusu ile vücudun eksik olan bölgelerine yağ transferi yapmak yani vücutta orantısız olarak dağılmış yağ dokularını yeniden orantılı hale getirme işlemidir.