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09 Haziran 2018 14:11

Milletvekili Adayı Göktepe: "Yapanla ’yıkacağız’ diyeni birbirinden ayırın"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, seçim çalışmaları için gittiği Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde vatandaşlara seslenerek, "4 Haziran’da sandığa gittiğinizde yapan zihniyetle, iktidara geldiğimizde ’yıkacağız’ diyen zihniyeti birbirinden ayırın" dedi.

Milletvekili Adayı Göktepe:

09 Haziran 2018 14:11


Milletvekili Adayı Caner Göktepe, seçim çalışmalarına Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde devam etti. İftarını Salıpazarı ilçesi Albak Mahallesi’ndeki vatandaşlarla yapan Göktepe, Salıpazarlı vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, "Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin" diye konuştu.


24 Haziran’ın Türkiye için önemli bir eşik olduğunu ve Türkiye’nin 24 Hazirandan sonra önemli bir sürece doğru yol alacağını ifade eden Göktepe, "Sizlere burada 16 yıllık AK Parti icraatlarını anlatmaya kalksam ne saatler ne geceler yeter. Ama bir noktaya değinmek istiyorum. Lütfen 24 Haziran’da sandığa gittiğinizde yapanla yıkanı ayırt ediniz. Büyüklerimizin yaşadığı, gördüğü maaş kuyruklarını, SGK kuyruklarını unutmayın ve unutturmayın. Hastanede hastalarınızı esir alan zihniyetle bugün sağlık hizmetlerinizi ayağınıza kadar getiren zihniyeti sandığa gittiğinizde muhakkak ayırın. 24 Haziran’da sandığa gittiğinizde vaat edip gerçekleştirenlerle, hakaret edenleri birbirinden ayırın. Yapan zihniyetle, iktidara geldiğimizde ’yıkacağız’ diyen zihniyeti birbirinden ayırın. Beni bağrınıza basıp misafir ettiğiniz için sizlere müteşekkirim. Rabb’im, bizleri mübarek Ramazan ayından hissesini alanlardan eylesin, taat ve ibadetlerimizi kabul buyursun" şeklinde konuştu.




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