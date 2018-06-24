Milletvekili Adayı Yılmaz oyunu kullandı

İlkadım ilçesinde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğündeki oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Yusuf Ziya Yılmaz, çıkan sonuçların hayırlara vesile olmasını diledi. 24 Haziran seçimlerinin önemli bir seçim olduğunu ifade eden Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyet kurulduğu yıldan bu yana hem demokrasisini köklü hale getirmek hem ekonomisini büyütmek hem hukuk sistemini büyütmek hem de savunma sanayini büyütmek için, 95 yıldır enerji harcayan bir ülkedir. 81 milyon nüfusu var. Bu coğrafyada güçlü bir ülkeyi tesis etmek üzere bir mücadele veriliyor. Bu mücadelenin önemli bir seneyi devriyesinden geçiyoruz şu anda. 24 Haziran seçimleri. Bu başkanlık sistemini Türkiye 20 yıldır konuşuyor. Türkiye yeni bir sisteme bu seçim sonucuyla geçiş yapacaktır. Böylesine geçmişten bugüne ve bugünden yarına iddiaları olan bu coğrafyadaki milletimizin, bu seçimi çok önemseyip bu seçimde çok dikkatli oy kullandığından eminim. İnsanımızın değerlendirme gücüne çok inanıyorum. İnsanımız çocuklarının geleceğinin farkında ve bu geleceğin inşası için sorumluluğun ne olduğunu biliyor ve öyle oy kullanacağına inanıyorum. İnşallah bu gece seçim sonuçları belli olduğunda bu güçlü bir iktidarın, güçlü başkanlık sisteminin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Allah bizlere de güç kuvvet versin ve bizlerde bu üstlendiğimiz sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilelim. Ben tekrar seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.