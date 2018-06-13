Orhan Kırcalı, Canik ve Bafra ilçelerinde çeşitli programlara katıldı, esnafları ziyaret etti.

Milletvekili Kırcalı yaptığı açıklamalarda, "AK parti iktidarı 16 yılda toplumumuzun her kesimine önemli hizmetler getirdi. Daha önce yapılmamış olanları yaptı. Bu nedenle 16 yıldır iktidarda yer almaktadır. 24 Haziran’da milletimizin bir kez daha desteğiyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güçlü bir hükümet, güçlü bir Meclis eşliğinde kurulacak" dedi.

16 yıldır engellilerin her sorunları ile yakinen ilgilendiklerini belirten Kırcalı, "Şimdiye kadar önemli hizmetleri hayata geçirdik. Hayatı paylaşmak adına engelleri aşmak için ciddi çalışmalar yaptık. Engelli kardeşlerimiz bunları tek tek biliyor. Bize her yerde desteklerini gösteriyorlar. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Yeni dönemde de önemli projelerimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, katılım başta olmak üzere ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde aktif bireyler olarak yaşam sürmelerini sağlayacak altyapıyı güçlendirerek engellilerimizin engellerini en az hissedeceği bir ortamı tesis edeceğiz. Engelli genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkan verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturacağız. Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri ‘aktif yaşam merkezleri’ kuracağız. Korumalı iş yerlerini 81 ilimize yaygınlaştıracağız. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında engellilerin istihdama geçişlerini kolaylaştıran ve sürdürülebilir istihdamlarını sağlayan engelli iş koçluğu modelini kuracağız. Erişilebilirlik uygulamalarının artırılması amacıyla toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik yaptığımız çalışmaları hızlandıracak, bu alandaki yayınlar ve bu eğitimlere devam edeceğiz. Engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu-özel sektör iş- birliği modeli geliştireceğiz” diye konuştu.