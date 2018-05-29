Milletvekili Köktaş: “24 Haziran seçimleri çok önemli”

Hedeflerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşması adına artık son tümsekteyiz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Adayı Fuat Köktaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekili seçimleri çalışmaları kapsamında Terme ve Salıpazarı ilçelerinde bir dizi programlar gerçekleştirdi. Milletvekili Köktaş’a, AK Parti Samsun 9. Sıra Milletvekili Adayı Muhammet Yasir Okudan da eşlik etti. Terme ilçesinde Kozluk Mahallesi’nde iftar programına katılan Milletvekili Köktaş, Evci Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Terme’de Ramazan Sokağı’nı da ziyaret eden Milletvekili Köktaş, burada esnafla selamlaştı, hemşehrileri ile sohbet etti. Milletvekili Köktaş daha sonra Salıpazarı ilçesinde teşkilat üyeleri ile bir araya geldikten sonra, meydan bölgesindeki iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Gerçekleşen programlarda 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen konuşmalar yapan Milletvekili Köktaş, "AK Parti önce insan diye yola çıkan, insan merkezli bir hareketin adıdır. Bu kutlu hareket 2002 yılında liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yola çıktı. Aradan geçen 16 yıl boyunca ülkemize birbirinden güzel hizmetleri kazandırdık. Ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı. Ülkemizin ve milletimizin öz kaynakları ile devrim niteliğinde çalışmalar, projeler hayata geçti. Bunlar kolay kolay yapılmadı. 16 yıl boyunca aynı zamanda da birçok zorluğu, engeli aşa aşa bugünlere geldik. Partimizi kapatmaya kalktılar, yargı darbesi yapmaya kalktılar, gezi olaylarını başlattılar, 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde bulundular ne oldu başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü AK Parti’nin ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında millet var, onun için başaramadılar, başaramayacaklar” dedi.

Türkiye’nin ekonomik hamlelerle zayıflatılmaya çalışıldığını ifade eden Köktaş, şunları söyledi:

“Şimdi bakıyoruz neyle geliyorlar dövizle, dolarla, ekonomiyi hedef alarak geliyorlar. Allah’ın izni yine milletimizin desteği ile yine başaramayacaklar. Bakıyoruz şimdi ortada pazarlıklar dönüyor. Kimin kiminle ittifak ettiğini, kimi kiminle nasıl pazarlık ettiğini, kimi kiminle Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülke bölünsün, milletin kaynakları parçalansın diye hesap yaptığını görüyorsunuz. Onu değiştirelim onu kazandırmayalım diye hangi tavizleri verdiğini daha henüz seçimin başında gördünüz mü? Gördünüz? Abudik gubidik işlerle işimiz olmaz diyen genel başkan bir gecede 15 tane milletvekili transfer ediyor. İşleri bitince tekrar serbest bırakıyor. 78’deki güneş motel olayından daha beter bir olaydır bu. Yeniden siyasete kara leke getirmiştir. Onun için değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu seçim sürecinde çok dikkatli hareket etmeliyiz. Çünkü artık son tümsekteyiz. Bunu da Allah’ın izni ile geçtiğimiz zaman ülkemizin hedeflerine daha hızlı ve daha etkin bir şekilde ulaşacağız diyorum, seçimin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”